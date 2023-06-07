Глоба узрела даты рождения тех, кто заграбастает все деньги в июне — хваткие проныры: успех за ними

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на июнь, назвав тех, кто сумеет завладеть денежными потоками. Эти везунчики озолотятся, не прилагая особых усилий. Главное — не прозевать свой шанс. Переменчивая фортуна будет на их стороне — остальные завидуют.

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Весы проведут первый летний месяц в разъездах. Их ждут дальние дорогие. Любые связи, которые этот знак зодиака наладит в поездках, обещают стать яркими и запоминающимися. Будущее рожденные под этим созвездием должны планировать с осторожностью.

Зато удачна будет работа в коллективе. Особенно этим баловням судьбы повезет с материальной стороной — деньги польются рекой. Возникнет хорошее время для обучения и заработков вдали от дома.