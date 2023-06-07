Женщинам с этими именами везет в любви: выходят замуж раз и на всю жизнь — счастливицы

Эксперты в сфере психологии назвали женские имена, обладательницам которых всегда везет в любви — они выходят замуж раз и на всю жизнь. Мужчины относятся к ним, как к королевам — носят на руках, оберегают и пылинки сдувают. Что тут скажешь — счастливицы! Они точно знают, как вертеть мужем так, чтобы он исполнял каждую их прихоть. В любви им нет равных. Счастье в супружестве идет им по судьбе.

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Смелую Александру отличает ее необузданный нрав. В мужья она выбирает только того, кого действительно считает достойной партией. Это совершенно не та женщина, которая выйдет замуж только ради статуса. Выбирать партнера, который разделит с ней жизнь, она будет годами. Главное для нее, чтобы спутник был надежным. Поэтому в браке она чувствует себя любимой — муж готов на все, ради ее счастья.

Выйти замуж Екатерина согласится лишь за того, в ком уверенна на все 100%. Это должен быть человек слова. Обладательница этого имени привыкла купаться в роскоши и любви. Екатерина выходит замуж только раз и на всю жизнь. В браке для нее главное уважение, комфорт и безграничное доверие к супругу.