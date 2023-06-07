Глоба назвала короля фортуны, в чьей жизни грядет чистейшая полоса удачи — разворот на 180°

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на июнь, назвав знак зодиака, которого ждет разворот на 180°. Этому везунчику придется уделить внимание сразу нескольким сферам жизни. При этом этот период обещает стать удачным.

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Рыбам июнь принесет успех в работе со словом. В начале третьей декады июня обратите внимание на здоровье и дела службы. Возможны конфликты с сотрудниками, но этому знаку зодиака удастся решить их с блеском. Конец месяца хорошее время для прибыли и творчества.

Звезды советуют им посветить время обустройству дома. Также можно отдать ненужные вещи и приобрести новое.