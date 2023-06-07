Черная полоса! Года рождения тех, кого в июне одурманит звезда «33 несчастья» — гороскоп

Практикующий астролог Наталия Гурьянова поделилась прогнозом на июнь, назвав года рождения тех, кто в первый летний месяц столкнется с трудностями.

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Рожденным в год Собаки нужно быть готовыми к большому количеству неприятных мелочей, способных подпортить их настроение. В июне к ним придет звезда под названием «33 несчастья». Особенно заметно она будет отыгрываться на тех представителях знака, которые не идут в свой потенциал и реализацию.

«В июне важно смотреть в сторону личного развития, преодолевать свои страхи и сопротивление. Это сделает вас сильнее и поможет стать ближе к самому себе», — добавила астролог.

Люди, рожденные в год Собаки, появились в 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006-м.

По материалам 7days