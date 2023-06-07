Володина назвала людей по датам рождения, которые лишаются жизненной силы: расплата за эмоции

Раки, родившиеся с 22 июня по 22 июля, сейчас страдают из-за эмоциональной неуравновешенности и потери жизненной силы. Это может сильно испортить им жизнь, рассказала астролог Василиса Володина.

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Совладать со своими чувствами Ракам будет очень тяжело, но если этого не сделать, ошибок с тяжелыми последствиями не избежать. Расплачиваться за них придется еще долго.

Поэтому астролог рекомендует в любой сложной ситуации не спешить принимать решения и тщательно все обдумать. Если самим справиться тяжело, то нужно попросить о помощи. От этого зависит дальнейшая судьба.

Источник: rsute.ru.