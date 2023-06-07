В июне — все во имя вашего личного блага: года рождения тех, кого спасет небесная удача

Практикующий астролог Наталия Гурьянова поделилась прогнозом на июнь, назвав года рождения тех, для кого первый летний месяц станет удачным периодом. Им нечего опасаться — все, что будет происходить в их жизни, пойдет им только во благо.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

«К вам пришла небесная удача. Любые события, которые будут происходить с вами в июне (даже те, которые кажутся вам плохими или несправедливыми), случатся с вами во имя большого личного блага. Хорошо посвятить этот месяц путешествиям, желательно в большой и приятной компании», — добавила астролог.

Рожденным в год Петуха не стоит стесняться просить помощи у старших (родни, начальства или наставников. — Прим. ред.) — большая вероятность, что они не откажут в помощи, а Петухам удастся извлечь реальную выгоду.

Люди, рожденные в год Петуха, появились в 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005-м.

По материалам 7days