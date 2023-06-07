Разорвут свои сердца в клочья, когда вернутся к бывшим: Глоба озвучила несчастный знак зодиака

Стрельцы могут в какой-то момент поддаться влиянию ностальгии и вернуться к своим бывшим партнерам. Об этом рассказала Тамара Глоба.

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Астролог настоятельно не советовала этого делать, она напомнила, что чаще всего ничего хорошего из этого не выходит. Тем более, что сейчас для Стрельцов возврат к прошлому точно не желателен.

Они наступят на те же грабли, испытают сильнейшую душевную боль. Лучше этим людям обратить внимание на новые лица, которые появятся рядом с ними. Романтические чувства порадуют Стрельцов и вдохновят на новую счастливую жизнь.

Источник: rsute.ru.