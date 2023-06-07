Предложат повышение на работе — года рождения тех, кого накроет лавина удачи в июне

Практикующий астролог Наталия Гурьянова поделилась прогнозом на июнь, назвав года рождения тех, для кого первый летний месяц может стать неоднозначным периодом. Рожденные в год Крысы столкнутся с разными препятствиями или могут попасть в малоприятные ситуации.

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Звезды рекомендуют им приготовится к такой возможности. Те, кто четко ориентирован на достижение личных результатов, сумеют с легкостью преодолеть все трудности — испытания принесут им отличные плоды.

«В июне может поменяться ваше карьерное положение, например, вы можете получить долгожданное повышение», — добавила астролог.

Люди, которые родились в год Крысы, появились в 1948, 1960, 1972, 1984, 1996-м.

По материалам 7days