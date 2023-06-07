Володина назвала людей, которые завязнут в любовной интрижке: по датам рождения — ищем себя

Тельцы, рожденные с 21 апреля по 21 мая, могут попасть в любовную историю, из которой не так-то просто им будет выпутаться. Об этом поведала астролог Василиса Володина.

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Представители знака могу оказаться между двух огней. Однако стоит помнить, что любовный треугольник долго не может существовать без проблем, напомнила астролог.