Глоба назвала дату рождения тех, кто будет богатеть до 2026 года — накроет денежная лавина

Тамара Глоба поделилась свежим прогнозом, пообещав процветание и богатства одному знаку зодиака. У этого баловня судьбы есть все шансы разбогатеть — деньги будут приходить вплоть до 2026 года. На протяжении трех лет эти везунчики будут копить нужные им средства и удваивать доход. Не исключено и продвижение по карьерной лестнице.

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Первое полугодие позволит Скорпионам закрепить финансовое положение. И это весьма позитивно скажется на его деньгах в течение трех следующих лет. Богатеть они будут и весь следующий 2024 год до самого 2026 года.

По материалам РИА Новости