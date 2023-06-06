Судьба предрешена! Глоба назвала тех, на кого обрушатся испытания — черная полоса в 2023 году

Тамара Глоба в своем YouTube-канале назвала тех, кого накроет полоса неудач — конечно же, будут и светлые проблески. Унывать ни в коем случае не стоит, как и идти с открытым забралом, сражаясь с судьбой. Ветер перемен утихнет и все встанет на свои места.

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Близнецам одним из немногих придется проявить свою активность и гибкость в год Водяного Кролика, чтобы с легкостью подстроиться под резко изменяющиеся условия. Осенью этот знак зодиака ждут серьезные перемены: откроются перспективы вдали от дома. Важно уделять пристальное внимание карьере, не пренебрегать своими обязанностями на службе.

Весна стала для Близнецов стрессовым периодом, общее настроение скажется и на первом летнем месяце. Звезды советуют им не прыгать выше головы, а уделить внимание здоровью.