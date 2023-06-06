Глоба назвала двух богачей, которые набьют карманы деньгами доверху в июне — везуха

Тамара Глоба в своем YouTube-канале назвала двух баловней судьбы среди знаков зодиака, которые озолотятся в апреле. Денег будет столько — только успевай подсчитывать. Вселенная щедро одарит своих фаворитов. Главное — прислушаться к интуиции и не упустить возможности упрочить свое материальное положение.

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Для Овнов июнь станет периодом, когда придет хорошая возможность для внезапных заработков. При этом в том же месяце рожденные под этим созвездием будут тратиться на покупки. Работа, карьера, успех, интеллектуальная деятельность — эти сферы станут главными для Овнов. Им нужно реализовать все свои финансовые возможности. Для этого есть все шансы.

Близнецы в июне пустят в свою жизнь новых людей — возможна любовь и увлечения. В третьей декаде месяца представители этого знака должны уделить внимание вопросам карьеры и службы. Вселенная даст им возможность заработать нужные деньги для дома и семьи. При этом им нужно экономить, тратит средства нельзя — иначе это обернется долгами.