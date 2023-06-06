Года рождения тех, кто разбогатеет в самое ближайшее время: 2023 год пропитан деньгами

Астрологи назвали года рождения тех везунчиков, которых в год Водяного Кролика ждет финансовый прорыв.

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В любимчиках у переменчивой фортуны окажется Огненная Белка, под этим символом рождались люди: 1947-го, 1963-го, 1979-го, 1995-го, 2011-го года.

Белка — крайне противоречивый тотем. Казалось бы, они могут похвастаться своей ловкостью, но с другой стороны, этому пушистому обитателю леса свойственно лукавство.

Люди рожденные в указанные годы обладают подвижным умом и сверхчуткой памятью. Им легко контролировать свои эмоции. Обладающие мудростью хитрецы играючи добиваются высот и успеха на службе.

Однако в год Водяного Кролика этим баловням судьбы нужно сосредоточиться на чем-то одном. Именно тогда их будет ждать материальная награда. С финансами все будет стабильно. Они могут рассчитывать на увеличение дохода и прибыли.

По материалам 7days