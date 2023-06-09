Пять имен мужчин, которым нужна не жена, а заботливая «мамочка»

Некоторые женщины жалуются на то, что их избранники являются инфантильными и абсолютно не самостоятельными личностями. Почему же некоторые мужчины ведут себя словно дети, которым, прежде всего, требуется не любимая, а мать? Таролог Галина Янко уверяет: дело не только в определенном воспитании, но и в том, как зовут избранника. Если вам попались мужчины с этими пятью именами, учтите: подобное поведение для них в порядке вещей.

Анатолий – нерешительный и мягкий

Мягкий и нерешительный Анатолий всегда стремится к властным и сильным избранницам. Луна, которая является планетой данного имени, наделяет своих подопечных эмоциональным и чувствительным нравом. Анатолию не хватает решительности и твердости характера. Мужчине с таким именем удобно быть ведомым, а не ведущим.

По этой причине он выбирает спутниц, которые возьмут ответственность за принятие важных решений на себя. Другими словами, зачастую Анатолий ищет себе «мамочку».

Борис – ищет жену, похожую на маму

Борис очень любит женский пол. Он опытный ловелас, виртуозно флиртующий с дамами. Однако в домашней обстановке Борис превращается в беспомощного в быту мужчину. Он нуждается в хозяйственной женщине, которая заменит ему мать: накормит вкусным ужином, погладит рубашку, даст дельный совет.

Стоит отметить, что Борис сильно привязан к своей родительнице, которая нередко является его эталоном при выборе избранницы. Если мужчина с этим именем и сможет отделиться от матери и завести семью, то будет строго требовать от любимой женщины подобной заботы.

Валентин – ему нужна женщина-руководительница

Зодиаком этого имени является Водолей. Мужчина, названный Валентином, не любит быть лидером. Он прекрасно понимает, что ответственность за некоторые вещи лежит на нем, но Валентин тяготится необходимостью принимать серьезные решения. Навязанная роль главы семьи вызывает у него нервозность и чувство неуверенности.

Гораздо проще Валентину живется с женщиной, которая будет руководить им. Зачастую мужчина с указанным именем может настолько расслабиться, что предложит избраннице заниматься домом и детьми в то время, пока она будет делать карьеру и брать на себя ответственность за материальные вопросы.

Роман – большой ребенок

Зодиаком Романа также является Водолей − один из самых изменчивых и непостоянных знаков. Данный покровитель влияет на своего подопечного, определяя основные черты его характера. Роман нуждается в опоре и поддержке, которая непременно должна исходить от его второй половинки. Он отличается легкомысленным и несерьезным нравом, часто попадает в различные неприятности.

Порой Роман ведет себя настолько необдуманно, что напоминает большого ребенка. Этому мужчине требуется мудрая и зрелая избранница, которая будет постоянно направлять любимого в нужное русло и давать советы. Поэтому Роман зачастую связывает свою жизнь с женщиной старше себя.

Константин – его придется подталкивать к женитьбе

Константином управляют Близнецы, которые наделяют своего подопечного легким и беспечным нравом. С одной стороны, мужчина с таким именем легко делает себе карьеру и получает хороший доход благодаря пробивному нраву, с другой − в решении бытовых и межличностных вопросов он проявляет неуверенность.

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Такому мужчине требуется женщина, которая всегда прикроет тыл, поможет решить проблемы и будет неустанно заботиться о нем. Зачастую обладателей указанных имен нужно подталкивать к важным шагам, например, женитьбе. В личной жизни они оказываются неподготовленными, нерешительными и не любят участвовать в принятии любых вопросов, которые не связаны с работой.

