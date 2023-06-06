Стрельцы тратят деньги, а Львов позовут замуж: судьбоносный кульбит в июне — Глоба

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на май, дав понять, что двух знаков зодиака ждет судьбоносный июнь. События коснутся доходов и личной жизни.
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Июнь бурно ворвется в жизнь Львов. Они наконец-то получат награду за свои труды и вложения. На первый план выйдет личная жизнь. Представителей этого знака, женскую половину, могут позвать замуж. В целом Львов будет притягивать возможность брака, беременности и зачатия.
Звезды советуют им начинать новые дела, но браться за них в начале третьей декады месяца. Знакомства могут быть обманчивыми и принесут финансовые потери. Лучше заняться домом и семьей.
В июне в жизнь Стрельцов ворвутся события, которые будут связаны с поездками и приключениями вдали от дома. Путешествия обещают быть интересными, появятся новые люди в окружении. Стрельцы уделят время делам и личным планам. Помощь им окажут авторитетные сотрудники и успешные люди. В конце месяца потребуются расходы на жилищные вопросы.