Стрельцы тратят деньги, а Львов позовут замуж: судьбоносный кульбит в июне — Глоба

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на май, дав понять, что двух знаков зодиака ждет судьбоносный июнь. События коснутся доходов и личной жизни.

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Июнь бурно ворвется в жизнь Львов. Они наконец-то получат награду за свои труды и вложения. На первый план выйдет личная жизнь. Представителей этого знака, женскую половину, могут позвать замуж. В целом Львов будет притягивать возможность брака, беременности и зачатия.

Звезды советуют им начинать новые дела, но браться за них в начале третьей декады месяца. Знакомства могут быть обманчивыми и принесут финансовые потери. Лучше заняться домом и семьей.