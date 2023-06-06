Женщины с этими именами бессовестные лгуньи — запудрят мозги любому мужчине: ни капли стыда

Эксперты в сфере психологии назвали женские имена, обладательницы которых с легкостью врут собеседнику и даже не краснеют. Они превратили в искусство обман и лесть. От этих дамочек лучше держаться подальше, особенно мужчинам. Очарованные их сладкими речами, они просто не заметят того, как ими умело манипулируют.

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Наталья при всей своей мягкости точно знает, чего хочет от жизни. В детстве все начинается с безобидной лжи. А уже во взрослом возрасте она настолько оттачивает мастерство интриг, что может обвести вокруг пальца любого. Наталья любит пудрить мозги, особенно мужчинам, незаметно подчиняя их своей воле.

Ксения обладает тяжелым характером. Она строга, требовательна и всегда стремится к тому, чтобы занять высокий пост, став успешной. Как рычаги давления на окружающих, она использует искусную ложь, манипулируя и играя на чувствах. Выявить обман этой особы не так-то просто. Все ее слова обычно подкреплены фактами, но правдивы ли они — сомнительно. Главное для Ксении — это ее выгода. Едва ли она будет думать о других.