Их поцелует Вселенная: Глоба назвала счастливчиков по датам рождения — и деньги, и любовь

Львы станут настоящими счастливчиками, поведала астролог Тамара Глоба. Однако удача улыбнется им при определенном условии.

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Астролог рекомендовала Львам сделать доброе дело. Именно хороший поступок развернет череду благоприятных событий для представителей зодикальной системы.

Львы познают, что такое изобилие, деньги, приобретение вещей, о которых давно мечтали. Кроме того, Львам начнет везти и в личной жизни.

Напомним, Львы родились с 23 июля по 23 августа.

Источник: rsute.ru.