Володина назвала дату рождения тех, кого ждет судьбоносный 2023 год — 20 лет тотальных перемен

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на год Водяного Кролика, назвав даты рождения тех, кого ждет тотальное перерождение длиною в 20 лет. Их мир уже не будет прежним. Однако пугаться перемен не стоит — они идут по судьбе.

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Для Водолеев 2023 год станет неимоверно важным, весь этот период их будет тянуть на подвиги. Год Водяного Кролика откроет перед этим знаком зодиака совершенно новую главу в их жизни, которая продлится целых два десятилетия. Водолеев ждет 20 лет тотальных перемен. Все произошедшие с ними метаморфозы они ощутят только в 2024 году. Пока же им предстоит заложить фундамент будущих перемен. Жизнь определенно точно начнет меняться вокруг них.

Дни рождения Водолеев выпадают на даты с 20 января по 19 февраля.