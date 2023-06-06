Сегодня на Земле наступил день силы: увидим путь к счастью, исправим ошибки прошлого — как

Вселенная. Фото: Global Look Press

Зеркальная дата дает энергию человечеству.

06.06 — это день силы для жителей Земли. В астрологии зеркальные даты наделяются особой энергией.

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В этот день можно реализовать планы, которые не поддавались ранее, достичь намеченных целей и исправить ошибки прошлого.

Если у вас накопилось много проблем и вы ранее не знали, что с ними делать, то в зеркальную дату можно все исправить. Жизнь многих 6 июня обретет смысл и поможет людям, сбившимся с пути, настроиться на позитивную волну.

Визуализируйте свои планы на жизнь, проговаривайте, от чего вы хотите избавиться, и все получится.

Источник: rsute.ru.

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