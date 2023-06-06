«Кому не терпится?»: Василиса Володина объяснила, что значит Венера во Льве 6 июня — касается каждого

Знаменитая астролог и телеведущая Василиса Володина предрекла непростую неделю лета с 5 по 11 июня. Однако, если рассмотреть отдельный день, вторник, 6-е число, то здесь правит бал Венера в созвездии Льва. Именно сейчас самое благоприятное время, чтобы устроить личную жизнь. Астролог расшифровала как.

«Кому не терпится бежать на свидание? Встречаем Венеру во Льве, а с ней пору самых ярких ухаживаний. Женщины желают праздника и игры, а мужчины не прочь им угодить. Романтические знакомства не обходятся без предварительных переглядываний, которые уже сами по себе часть романа, точнее его бурный зачин», — рассказала Володина в Telegram.