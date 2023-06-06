Недруги замрут в смирении! Один знак зодиака выйдет победителем на работе — слова Глобы

Овны сейчас переживают непростой период в рабочем коллективе. На их навалилось очень много дел и проблем, которые нужно разгрести в кратчайшие сроки.
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Однако, как утверждает астролог Тамара Глоба, они справятся со всеми задачами в срок и крайне успешно, что сильно повысит их авторитет в трудовом коллективе.
Недруги замрут в смирении, начальство возвысит Овнов. У представителей зодиакальной системы появится шанс построить свою карьеру.
Источник: rsute.ru.