«Вопрос между личным и коллективным»: 7 июня придется выбирать – вот что советует Глоба

Сын Тамары и Павла Глобы Богдан Глоба пошел по стопам своих знаменитых родителей и теперь продолжает начатое ими дело. Астролог регулярно сообщает россиянам, какие события им готовят звезды, и первая декада июня не будет спокойной. Агрессия и опасности подстерегают в неожиданных ситуациях, так что лучше быть начеку с 5 по 11 июня. А в середине недели, 7 числа, придется выбирать. Что делать в ситуации выбора, Глоба-младший тоже подсказал.

«Среда поставит вопрос между личным и коллективным. Двигайтесь своим путем, даже если это кого-то обидит. Сторонитесь поспешных решений и не заключайте сделок», - рекомендует Глоба-младший.

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