«Опасные тенденции»: Глоба срочно предупредил 6 июня – касается каждого

Известный астролог Богдан Глоба дал прогноз на новый день, 6 июня. Вторник после взрывного и опасного понедельника сохраняет эти риски. Также недалеко до скандалов на ровном месте. Поэтому срочное предупреждение для людей от Глобы-младшего звучит тревожно.

«Вторник продолжает опасные тенденции понедельника в первой половине, но точно так же успешен для дел. Спешите решить карьерные вопросы и заявиться с инициативой. Успешен для финансовых операций», - настоятельно рекомендует в соцсетях астролог.

Напомним, что вся неделя, по Глобе, неспокойная. Она насыщена противоречиями и обострениями, агрессией и неожиданными экстравагантностями оттуда, откуда не ждали.

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