Звезды шепчут: в июне осторожнее с кредитами и не нервничайте - прогнозы астрологов

Первый летний месяц обещает быть интересным - так считают знаменитые астрологи. Мы прослушали рекомендации на июнь Тамары Глобы и ректора Академии астрологии Михаила Левина и выписали самые интересные моменты.
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Тамара Глоба. Фото: Лариса Кудрявцева/Экспресс газета
Тамара Глоба:
1. Плутон возвращается в созвездие Козерога, это даст очередную волну трудностей, социальных перемен.
2. 4 июня - полнолуние. Неплохой период для активной деятельности, работы. Пик активности. А для чувств период сложный. Поэтому никаких выяснений отношений!
3. Меркурий будет в соединении с Ураном. Поэтому у людей эмоциональных нервная система на пределе. А у людей работящих очень хорошо работает голова. Для креативной, интеллектуальной деятельности начало месяца - самое то. Идеи будет легко воплощать в жизнь. Меркурий переходит в Близнецы с 11 июня - очень хорошее время для контактов, переговоров.
4. С 12 до 23 июня начинается трудный период, потому что Сатурн становится статическим. Все тормозится, особенно на работе - договоры, подписание бумаг и т. д. Нужно запастись терпением.
5. 18 июня - новолуние. Дни вокруг него сопряжены с повышенной чувствительностью. Могут одолевать старые воспоминания, нарушения сна. Эмоциональное состояние при этом не столь напряженное, чем ранее.
6. Весь июнь Юпитер в соединении с северным узлом Луны. Это хорошо для тех, кто занят отдаленным планированием, кто приступает к реализации того, что должно жить долго и развиваться постепенно.
7. Первую неделю после новолуния (а лучше до конца месяца) берегитесь брать кредиты. До конца месяца лучше не давать и не брать деньги в долг. А если даете - будьте готовы, что не вернут.
8. С 12 по 23 июня на статическом Сатурне не стоит делать крупных, долгоиграющих покупок (недвижимость, ремонты, мебель, техника и т. п.).
9. С 26 июня из-за статического Нептуна может случиться нарушение сна. Не спится? Вставайте и работайте, читайте, пишите, смотрите что-то интересное. Как только глаза закрываются - сразу в постель.
10. С 27 июня Меркурий переходит в Рака. Становится полегче, поспокойнее. Пора не планировать, а делать конкретную практическую работу, наводить порядок в счетах и т. д.
Михаил Левин. Фото: канал «Россия 1»
Михаил Левин:
1. В день летнего солнцестояния (21 июня) позаботьтесь о своих близких. Укрепляйте домашний очаг - занимайтесь домом, детьми. Это время единения с родными людьми. 21 июня Солнце переходит в созвездие Рака. Необходимо набираться энергии на период до осеннего равноденствия. Это время, которое может дать человеку большую активность.
2. Июнь будет месяцем светских скандалов. Услышав истории о знаменитых людях, имейте в виду, что, возможно, не все из них окажутся правдой. Особенно внимательно оценивайте получаемую информацию во второй половине месяца.
3. Конец июня требует внимания к вопросам здоровья, могут быть обострения заболеваний. Не перегружайте себя, попробуйте быть менее активными. Люди с сердечными проблемами должны быть особенно внимательны к своему здоровью.
4. Дни повышенной аварийности в июне - 5, 9, 13, 20 - 22, 26 (вторая половина дня), 27 (первая половина), 28 (первая половина дня).
5. Июнь - период усиления вероятности пожаров, стихийных бедствий. Будьте очень внимательны ко всему, что происходит вокруг вас, чтобы не попасть в аварийные ситуации - особенно в третьей декаде июня и начале июля.
6. Июнь - месяц Близнецов, а это знак вечно юного Меркурия. Близнецы стремятся к молодости, знаниям даже в зрелые годы. У них есть отличные способности обучаться, хватать на лету все новое, интересное и идти в ногу со временем. Они умеют, ухватив идею из воздуха, извлекать из всего какую-то прибыль. Во второй декаде июня проявится активность интеллекта Близнецов. Можно ею воспользоваться, активно решать вопросы обучения.
7. Венера войдет в знак Льва на четыре месяца, что располагает к значительным успехам у творческих людей.
8. После первой декады июня Плутон вернется в знак Козерога и до начала 2024 года будет пребывать в этом знаке. Это может вызвать новое проявление проблем прошлого года.
9. В июне уделите повышенное внимание здоровью детей, безопасности отдыха.
10. Можно активно решать вопросы обучения. Период, важный для молодежи.