Звезды шепчут: в июне осторожнее с кредитами и не нервничайте - прогнозы астрологов

Тамара Глоба:

1. Плутон возвращается в созвездие Козерога, это даст очередную волну трудностей, социальных перемен.

2. 4 июня - полнолуние. Неплохой период для активной деятельности, работы. Пик активности. А для чувств период сложный. Поэтому никаких выяснений отношений!

3. Меркурий будет в соединении с Ураном. Поэтому у людей эмоциональных нервная система на пределе. А у людей работящих очень хорошо работает голова. Для креативной, интеллектуальной деятельности начало месяца - самое то. Идеи будет легко воплощать в жизнь. Меркурий переходит в Близнецы с 11 июня - очень хорошее время для контактов, переговоров.

4. С 12 до 23 июня начинается трудный период, потому что Сатурн становится статическим. Все тормозится, особенно на работе - договоры, подписание бумаг и т. д. Нужно запастись терпением.

5. 18 июня - новолуние. Дни вокруг него сопряжены с повышенной чувствительностью. Могут одолевать старые воспоминания, нарушения сна. Эмоциональное состояние при этом не столь напряженное, чем ранее.

6. Весь июнь Юпитер в соединении с северным узлом Луны. Это хорошо для тех, кто занят отдаленным планированием, кто приступает к реализации того, что должно жить долго и развиваться постепенно.

7. Первую неделю после новолуния (а лучше до конца месяца) берегитесь брать кредиты. До конца месяца лучше не давать и не брать деньги в долг. А если даете - будьте готовы, что не вернут.

8. С 12 по 23 июня на статическом Сатурне не стоит делать крупных, долгоиграющих покупок (недвижимость, ремонты, мебель, техника и т. п.).

9. С 26 июня из-за статического Нептуна может случиться нарушение сна. Не спится? Вставайте и работайте, читайте, пишите, смотрите что-то интересное. Как только глаза закрываются - сразу в постель.

10. С 27 июня Меркурий переходит в Рака. Становится полегче, поспокойнее. Пора не планировать, а делать конкретную практическую работу, наводить порядок в счетах и т. д.