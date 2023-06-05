Володина дала предельно ясный наказ Львам, Весам, Ракам и Девам на 2023 год — иначе беда

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на 2023 год, четко дав понять некоторым знакам зодиака, в чем именно состоит их миссия. Тех, кто включит голову — беды не коснутся.

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Львы

Для них год Водяного Кролика будет по-особенному важным и в чем-то даже краеугольным. Львам придется много учиться — только при этом условии, им удастся добиться карьерных высот. Новая должность достанется тем, кто будет ее достоин по всем параметрам. Если Львы приложат усилия и все-таки решатся повысить свою квалификацию, обучиться чему-то новому, то и Юпитер в ответ исполнит все их заветные мечты.

Раки

В 2023 году представители этого созвездия ощутят, что сложности и трудности прошедших 15 лет оставляют их. Раки сумели выполнить свою миссию, которая была связана с личными партнерскими отношениями. Они изменились и готовы к тому, что готовит им Водяной Кролик. Этому знаку зодиака ни в коем случае нельзя упустить из виду свою любовь. Эти отношения могут стать серьезным крепким союзом.