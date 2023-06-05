Володина дала предельно ясный наказ Львам, Весам, Ракам и Девам на 2023 год — иначе беда

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на 2023 год, четко дав понять некоторым знакам зодиака, в чем именно состоит их миссия. Тех, кто включит голову — беды не коснутся.
Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».
Львы
Для них год Водяного Кролика будет по-особенному важным и в чем-то даже краеугольным. Львам придется много учиться — только при этом условии, им удастся добиться карьерных высот. Новая должность достанется тем, кто будет ее достоин по всем параметрам. Если Львы приложат усилия и все-таки решатся повысить свою квалификацию, обучиться чему-то новому, то и Юпитер в ответ исполнит все их заветные мечты.
Раки
В 2023 году представители этого созвездия ощутят, что сложности и трудности прошедших 15 лет оставляют их. Раки сумели выполнить свою миссию, которая была связана с личными партнерскими отношениями. Они изменились и готовы к тому, что готовит им Водяной Кролик. Этому знаку зодиака ни в коем случае нельзя упустить из виду свою любовь. Эти отношения могут стать серьезным крепким союзом.
«Вы очень старались, прилагали все силы, чтобы все было хорошо — выступали гарантом стабильности и голубем мира — во имя своих идеальных отношений», — заверила Володина.
Девы
Весь год проведут в движении — событий будет много. Девам придется уделить особое внимание близким, своей второй половинке. Главная задача представителей этого созвездия помочь любимым. Девы поймут, что любые отношения — это не только удовольствие и радость, они требуют самоотдачи.
«В ближайшие месяцы вам предстоит открыть для себя, что брак — это не только романтика, но и необходимость поддержать партнера, если ему непросто. Подставить плечо, помочь, взять на себя излишки обязанностей, которые его обременяют», — добавила астролог.
Весы
Перемещение и аспекты Сатурна покажут основные тенденции года для этого знака зодиака. Весам придется упорядочить все, что связано с делами, проектами, службой и деловыми договоренностями. Кому-то даже придется отказаться от подработки, чтобы освободить время на первостепенные дела. Ни в коем случае нельзя игнорировать указания начальства. От этого знака зодиака потребуется много сил, чтобы удержаться на плаву.