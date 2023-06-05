Запастись энергией и активностью: астролог Тамара Глоба назвала самую важную для всех дату в июне — этот день уже близко

Известный астролог Тамара Глоба в своем YouTube-канале дала прогноз на июнь. Эксперт рассказала, как сложится этот месяц для знаков зодиака.

Тамара Глоба, кроме того, назвала самые важные дни июня. В первую очередь, это, конечно же, день летнего солнцестояния - 21 июня.

В этот день Тамара Глоба советует всем встретить солнце, чтобы запастись энергией и активностью до осеннего равноденствия.

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