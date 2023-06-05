Запастись энергией и активностью: астролог Тамара Глоба назвала самую важную для всех дату в июне — этот день уже близко

Известный астролог Тамара Глоба в своем YouTube-канале дала прогноз на июнь. Эксперт рассказала, как сложится этот месяц для знаков зодиака.
Тамара Глоба, кроме того, назвала самые важные дни июня. В первую очередь, это, конечно же, день летнего солнцестояния - 21 июня.
В этот день Тамара Глоба советует всем встретить солнце, чтобы запастись энергией и активностью до осеннего равноденствия.
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Тамара Глоба сделала акцент на том, что последняя декада июня неблагоприятна с точки зрения здоровья. В это время астролог советует уделить внимание своему организму и быть предельно осторожными.
По материалам YouTube-канала Тамары Глобы.