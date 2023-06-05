Года рождения тех, кого не заметит судьба — только их обойдут беды в 2023 году: Володина

Василиса Володина, как многие другие астрологи, не стала кривить душой, говоря о том, что ждать разрешения сложных ситуаций мирового масштаба в год Водяного Кролика, едва ли представляется возможным. Многие знаки зодиака испытают тотальное перерождение — их взгляды на жизнь уже не будут прежними. Однако есть те, кто могут остаться незамеченными судьбой. Они словно спрятались в «домике» — эти везунчики укрылись от невзгод и тревог, которые хлестко бьют по остальным.

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