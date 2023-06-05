Откроется денежный портал: Глоба назвала главных богачей лета — особенно июль

Астролог Тамара Глоба заявила, что у представителей сразу трех знаков зодиака летом есть все шансы разбогатеть и вывести свою жизнь на новый уровень. По ее словам, речь идет о Тельцах, Овнах и Близнецах. Им буквально откроется денежный портал.

«Эти люди пополнят финансовые запасы благодаря развитому интеллекту. Особенно удачный месяц — июль», — заявила она.

А все полученные средства Глоба посоветовала тратить с умом. Астролог утверждает, что деньги любят бережное отношение. А если их тратить налево и направо, то они попросту перестанут к вам приходить.

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