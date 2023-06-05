Полоса везения засосет на 12 лет! Везунчик, которого ждет разворот на 180° — прут деньги

Кто из знаков зодиака станет абсолютным везунчиком — эти баловни судьбы будут купаться в деньгах. Вселенная позаботится о том, чтобы их любимцы снискали славу и почет среди авторитетных персон.
Еще как минимум 12 лет этот знак зодиака будет снимать сливки — вплоть до 2035 года им будет улыбаться удача. Львы пребывают под покровительством судьбы, они буквально пригрелись под ее теплым крылышком.
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Именно сейчас представители этого знака зодиака формируют свое мировоззрение на годы вперед. Судьба-покровительница подарит им и любовь, и денежное изобилие, и почет. Их ведет полоса чистейшего везения и процветания.
Дни рождения Львов выпадают на даты с 23 июля по 21 августа.
По материалам sterlegrad