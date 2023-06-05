Какой знак в июне начнет новую жизнь: Глоба — полный поворот судьбы по дате рождения

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на первый месяц лета, назвав знак зодиака, который в июне начнет жить по-новому, его ждет полный поворот судьбы. Придут новые люди, перспективы — пугаться такой яркой трансформации не стоит.

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Июнь принесет Близнецам неожиданные события. Кто-то готов сделать им выгодное предложение, но в то же время многие дела, которые будут планироваться, сорвутся. Этому знаку зодиака стоит проявить осторожность в дорогах. Особенно в третьей декаде месяца.

«В вашу жизнь войдут новые люди, новые связи. Вполне возможны любовь и увлечения. В конце месяца на службе важный поворот. Вы сможете заработать деньги для дома и семьи, но не тратьтесь, потому что в этот период нужна экономия», - добавила астролог.

Дни рождения Близнецов выпадают на даты с 21 мая по 21 июня.