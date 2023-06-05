Глоба назвала знак зодиака, который потеряет все из-за собственной глупости: ни денег, ни друзей

Астролог Тамара Глоба предостерегла Дев о грядущих бедах, в которых они будут виноваты сами.

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Представители зодиакальной системы могут испытать серьезные эмоциональные и финансовые потери, которые появятся из-за неких недоработок представителей знака в прошлом.

Девам нужно срочно поработать свои ошибки и как можно скорее привести все свои дела в норму. Тогда есть вероятность, что судьба повернется в более благоприятное русло.

Источник: rsute.ru.