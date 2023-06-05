Два абсолютных фаворита судьбы по дате рождения в 2023 году: Глоба — правдивый расклад

Тамара Глоба поделилась прогнозом на год Водяного Кролика, дав понять, что двум баловням судьбы повезет больше других. Их ждет эпоха процветания — ликуйте! Удача на стороне сильнейших.

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На финансовый успех в год Водяного Кролика могут рассчитывать рожденные под знаком Рыбы (19 февраля — 20 марта). Денег у них будет больше, чем они рассчитывали. При этом звезды советуют Рыбам не терять бдительности. Особенно в поездках. Накопленные средства лучше не тратить.

К тому же Рыб накроет творческий, интеллектуальный и личный успех, любовь придет вдали от дома. Год завершится успехом в карьерном плане и продвижении по службе.