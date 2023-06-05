Володина назвала дату рождения тех, кого наградит судьба в 2023 году — ждали 15 лет

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на 2023 год, назвав знак зодиака, который заживет по-новому. Его ждет чистейшая полоса удачи. За последние 15 лет они с честью справились с поставленной перед ними задачей — выполнив сложную миссию. Теперь этот знак зодиака ликует! Вселенная щедро одарит его своей милостью.

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На пике счастья и везения окажутся Раки (22 июня — 22 июля). За последние 15 лет они проделали большой путь в сфере партнерства и личной жизни — старались, тянули из себя все жилы. Этот напряженный урок окончен: все, что давило и сковывало, уходит. Появляется больше свободы.