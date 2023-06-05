Один знак зодиака достигнет всего, о чем мечтал: деньги рекой, счастье в любви — Володина

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Львы смогут заключить выгодную сделку, и деньги на них польются рекой. Планеты говорят, что торговая деятельность сейчас особенно благоприятна для представителей зодиакальной системы.

Не исключена вероятность того, что Львы возобновят старые отношения или же заведут новый великолепный роман.

Источник: rsute.ru.