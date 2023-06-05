Что должны сделать Львы, Скорпионы, Стрельцы и Козероги в июне — иначе беда: наказ Глобы

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на июнь, оставив пророчество для некоторых знаков зодиака. Что должны сделать эти везунчики, чтобы первый месяц лета стал для них удачным периодом — не рисковать и прислушаться к себе.
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Львы
Они первыми ощутят, как июнь бурно ворвется в их жизнь. Представители этого знака зодиака должны развить повышенную активность, насладиться наконец-то плодами своего труда, личной жизнью. И самое главное — не упустить новые возможности. К такой активности Львов подтолкнет вышестоящее руководство. Июнь станет отличным периодом для путешествий, личных дел и знакомств. Звезды советуют им опасаться случайных попутчиков, они могут обмануть.
Скорпионы
В июне астролог убедительно рекомендует им уделить больше времени своей семье. Скорпионов будут волновать дела детей, семьи и отношения со второй половинкой. Особенно в первой декаде месяца. Именно благодаря семье дела этого знака зодиака получат толчок. Не стоит упускать возможность заработка. В течение всего месяца Скорпионы будут получать деньги. На службе они могут полагаться на авторитетных лидеров.
Стрельцы
Им стоит отпустить вожжи. В их жизнь в июне ворвутся события, которые будут связаны с поездками и приключениями вдали от дома. Путешествия обещают стать интересными. В окружении Стрельцов появятся новые люди. Им нужно развить активность в делах и личных планах. Кого-то коснется перестройка на службе. Расходы на жилищные вопросы потребуют от Стрельцов немало трат. Поэтому они будут активно зарабатывать нужные им средства.
Козероги
Для этого знака зодиака первая половина месяца будет весьма удачна. Звезды советуют Козерогам не упускать любовь. Отношения могут стать непостоянными. Также на них возложена миссия — сделать что-то полезное для детей.
«Занимайтесь делами, которые помогут вам развиться в интеллектуальном плане. Вас ждут изменения, которые касаются личной жизни. Обратите внимание на своих любимых. На работе возникнут трудности — это касается третьей декады июня», — добавила астролог.