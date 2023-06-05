Что должны сделать Львы, Скорпионы, Стрельцы и Козероги в июне — иначе беда: наказ Глобы

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на июнь, оставив пророчество для некоторых знаков зодиака. Что должны сделать эти везунчики, чтобы первый месяц лета стал для них удачным периодом — не рисковать и прислушаться к себе.

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Львы

Они первыми ощутят, как июнь бурно ворвется в их жизнь. Представители этого знака зодиака должны развить повышенную активность, насладиться наконец-то плодами своего труда, личной жизнью. И самое главное — не упустить новые возможности. К такой активности Львов подтолкнет вышестоящее руководство. Июнь станет отличным периодом для путешествий, личных дел и знакомств. Звезды советуют им опасаться случайных попутчиков, они могут обмануть.

Скорпионы

В июне астролог убедительно рекомендует им уделить больше времени своей семье. Скорпионов будут волновать дела детей, семьи и отношения со второй половинкой. Особенно в первой декаде месяца. Именно благодаря семье дела этого знака зодиака получат толчок. Не стоит упускать возможность заработка. В течение всего месяца Скорпионы будут получать деньги. На службе они могут полагаться на авторитетных лидеров.