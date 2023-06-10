Гороскоп на неделю с 12 по 18 июня для всех знаков зодиака

Довольно проблемная неделя, которая принесет много хлопот и суеты. И если мы хотим добиться желаемых результатов – во всем нужно проявлять крайнюю внимательность, быть скрупулезными и аккуратными. Новое пока начинать не стоит, надо бы с текущими задачами справиться.

Что предстоит каждому из знаков Зодиака – расскажет Teleprogramma.pro.

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Близнецы

Вы можете встретить противодействие со стороны явных или скрытых недоброжелателей. Но настрой боевой, идей море, сил полно, а важные для вас люди готовы вам помогать.

Любовь

Вы ощутите, насколько для вас важна свобода от любых ограничений. И потому вы сейчас серьезно задумаетесь, что вам важнее – свобода или все-таки отношения.

Финансы

На этой неделе хорошо заниматься анализом происходящего и рекламой. Нельзя сказать, что обойдется без препятствий, но вы с успехом их преодолеете.

Здоровье

Старайтесь избегать любого перегрева – вам не нужны солнечные удары. Да и про крем от загара тоже не забывайте – солнечные ванны тоже следует принимать с умом.

Овен

Ваши лучшие друзья на этой неделе – спокойствие, баланс и умеренность. Не стоит командовать всеми окружающими, навязывать свою волю и точку зрения, идти напролом. Так вы получите только проблемы. Сейчас своих целей нужно добиваться мягко, аккуратно и словно бы исподволь.

Телец

Тельцы – ребята практичные, но склонные к роскоши и желанию сорить деньгами. Сейчас вам лучше руководствоваться первым из перечисленных качеств, чтобы избежать довольно большой финансовой ошибки. Занимайтесь заведением полезных связей, налаживайте отношения и контакты. Это вам очень и очень пригодится.

Рак

Начало и середина надели благоприятствуют решению материальных вопросов и концентрации на различных делах, связанных с работой. Затем ваше внимание можно переключить на личную жизнь. Причем это касается не только и не столько романтических отношений, сколько времени для себя любимых. Давно пора.

Лев

У Львов продолжается хороший период, когда все словно работает на вас. Вы можете потратить время на укрепление текущих позиций, заниматься финансами, деловыми отношениями и т. д. Не последнюю скрипку в этом оркестре успеха сыграют ваша репутация и авторитет.

Дева

Девы могут прислушаться к себе и действовать так, как вам подсказывают ваши разум и интуиция, а не так, как вам поют в уши некоторые окружающие. Полагаясь на собственные силы, которых сейчас, кстати, хоть отбавляй, вы сможете добиться значительных успехов. Будут ли препятствия? Да. Заметите ли вы их? Вряд ли. Вам сейчас все по плечу.

Весы

Присмотритесь к своему окружению. Действительно ли все эти люди заслуживают доверия? Ведь именно от того, насколько правильные и верные люди рядом с вами, будут на этой неделе зависеть ваши достижения или провалы. При этом ответственность все равно лежит на ваших плечах, поэтому будьте максимально внимательны и осторожны.

Скорпион

Помните совет прошлой недели насчет того, что нельзя передавать бразды правления в чужие руки? Ситуация сохраняется, держите все под собственным неусыпным контролем. Для любви время неподходящее – знакомства, скорее всего, закончатся разочарованиями, серьезных отношений можно пока не ждать.

Стрелец

Неделька будет так себе. Люди себя ведут некрасиво, с деньгами как-то не очень… Но впереди вас ждут очень большие свершения, и ваша задача сейчас – к ним подготовиться. И это касается не только моральной готовности – нужно действительно «готовить почву», оформлять бумаги, просчитывать возможные варианты. А трудности – штука временная.

Козерог

Козерогам пока надо отказаться от внедрения всего нового – вам нужно укреплять позиции, оберегать репутацию и поддерживать то, что имеется, в надлежащем виде. Особенную внимательность проявите при работе с документацией и деньгами. И наберитесь терпения – дел на этой неделе будет много.

Водолей

Неделя пойдет ни шатко ни валко. И как и многим на этой неделе, Водолеям нужно быть внимательными и осторожными по отношению ко всему. А еще очень важно не обидеть тех, кто на вашей стороне. Поверьте, плохое настроение не улучшиться, если на ком-то сорваться. Лучше поделитесь улыбкою своей – и она еще не раз к вам вернется.

Рыбы

Продавливать свои идеи в жесткой форме – провальная затея, оно того не стоит, только отношения испортите. А восстанавливать их потом – занятие хлопотное. Тем более звезды готовы вас поддержать и помочь в вопросах работы и карьеры. Используйте этот период для достижения целей в этой сфере.