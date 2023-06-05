Денежная лавина! Какой знак зодиака озолотится до 15 июня — Глоба

Астролог Тамара Глоба заявила, что у Скорпионов в июне есть шансы заработать много денег. По ее словам, денежная фортуна улыбнется представителям этого созвездия уже в самое ближайшее время. Сама денежная лавина накроет их до 15 июня.

«У Скорпионов появится поддержка, благодаря которой дела резко пойдут в гору», — заявила она.