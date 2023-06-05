Денежная лавина! Какой знак зодиака озолотится до 15 июня — Глоба

Астролог Тамара Глоба заявила, что у Скорпионов в июне есть шансы заработать много денег. По ее словам, денежная фортуна улыбнется представителям этого созвездия уже в самое ближайшее время. Сама денежная лавина накроет их до 15 июня.
«У Скорпионов появится поддержка, благодаря которой дела резко пойдут в гору», — заявила она.
При этом Глоба подчеркнула, что надо срочно поберечь здоровье. Иначе могут возникнуть серьезные проблемы в этом направлении.
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