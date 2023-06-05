Личная жизнь – с нуля: Глоба назвала знак зодиака, который повернет свою судьбу на 180 градусов

Овны смогут кардинально изменить свой жизненный путь в лучшую сторону, уверена астролог Тамара Глоба.

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Для этого представителям зодиакальной системы нужно тщательно и без эмоций пересмотреть свои прошлые ошибки, чтобы избежать их сейчас и в будущем. Не исключено, что Овнам придется сделать совсем нежеланные выводы, но они способны изменить жизнь в лучшую сторону.