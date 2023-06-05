«Ситуация сложится сама собой»: Василиса Володина обнадежила 5 июня

Начавшаяся неделя июня с 5-го по 11-е число, по словам Василисы Володиной, обещает быть взбалмошной и кипящей — этакий оголенный нерв. Но до среды благоприятный период в делах. Именно 5 июня, в понедельник, карьеристам звезды благоволят. Им воздастся за труды и усилия.

«И снова попутный ветер для карьеристов, трудоголиков и всех тех, для кого знание ценно только как приложение к делу, а не само по себе.

Ситуация может сложиться сама собой, но всем вокруг будет ясно, что здесь не случайное везение, а логичный результат долгих усилий», — написала в астропрогнозе на 5 июня Володина.