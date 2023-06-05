«На ровном месте»: Глоба предупредил людей 5 июня об опасности

Астролог Богдан Глоба, сын знаменитых звездочетов Тамары и Павла Глобы, поспешил с прогнозом на новую неделю июня с 5 по 11 числа. Эксперт сразу предупредил людей – просто и спокойно не будет. Вся семидневка противоречивая и обостренная, насыщенная агрессией и неожиданными экстравагантностями с самой неожиданной стороны.

Начнет неделю непростой понедельник. 5 июня следует быть бдительными и помнить, что опасности кругом.

«Понедельник в первой половине дня взрывной и опасный. Скандалы на ровном месте. Тем не менее, деловая активность набирает обороты. День удачен для переговоров и принятия решений по текущим делам», - рассказал в своем микроблоге астролог.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»