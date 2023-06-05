«Скандалы, интриги и вот это все»: Глоба с 5 по 11 июня спрогнозировал дрязги и ограничения – лучше приготовиться

Наступившая новая неделя июня с 5 по 11 число принесет немало серьезных испытаний. Причем как в общественном поле, так и на личном фронте. Астролог Богдан Глоба рассказал, что всю семидневку аспекты вокруг будут достаточно взрывные и агрессивные, и пояснил, к чему готовиться, а также дал советы, как пережить непростое время.

«Неделя пройдет под знаменем политических дрязг и очередных ограничений. Придется балансировать на тонкой грани консерватизма и смелых демократических решений. Скандалы, интриги и вот это все. Не слишком просто будет сохранить индивидуальность и двигаться своим путем в набравшем обороты колесе событий. Но в каждой суматохе самое верное - сохранять здравомыслие», - сообщил астролог в Telegram.

В личном пространстве перемены могут нагрянуть внезапно. Поэтому если партнер засобирался к дальним берегам, отпустите и не держитесь за уходящее – время такое пришло. Перешедшая в созвездие Льва Венера поможет отыскать личное счастье.

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