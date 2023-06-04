Володина назвала короля фортуны, который развернет жизнь в июне на 180° — смельчак

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на первый месяц лета, назвав главную новость июня и ближайших десять месяцев для рожденных под знаком Рак. В их сектор личных и деловых отношений с 10 июня возвращается Плутон. Эта тема будет актуальна вплоть до января 2024 года.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Миссия, связанная с отношениями, в июне пойдет рука об руку с вопросами ресурсов и возможностей. Пока одни представители знака будут вынуждены добывать средства на свои идеи в кредитных организациях или выбивая деньги у второй половинки, другие, наоборот, будут делить совместное имущество и бизнес.