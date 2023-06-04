Что нужно сделать всем знакам зодиака на неделе с 5 по 11 июня, иначе беда: Володина

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на неделю с 5 по 11 июня, оставив подсказку всем знака зодиака. Для того, чтобы этот период прошел как можно спокойней, нужно прислушаться к себе и не провоцировать конфликтные ситуации на ровном месте, раздувая ссору с близкими и деловыми партнерами.
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Отношения на неделе до 11 июня будут наполнены драматургией. Один из партнеров будет всеми силами пытаться целиком овладеть другим. В ход могут идти манипуляция деньгами, детьми — их благополучием, давление на жалость, доводы в пользу приличий, совместный бизнес и недвижимое имущество.
В свою очередь, партнер, который ощутит на себе давление со стороны второй половинки, решит пуститься во все тяжкие. Вероятны измены, заблуждения, эмоциональные качели. Как избежать лишних треволнений — обратиться к себе.
«Сейчас лучшее время, чтобы говорить начистоту, в первую очередь с самим собой, а затем с партнером, как бы страшно и сомнительно не было. Время, чтобы учиться принятию и прощению. Тренировать душевную мышцу, которая призвана понимать и отпускать.
Время знакомиться с собственными демонами, не стремясь отсечь им головы, но подойти и в лицо заглянуть. И понять, что и они есть часть опыта, который необходимо прожить.
Первая половина недели позволяет стать мудрее с минимальным количеством битых тарелок», - добавила астролог.