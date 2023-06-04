Володина назвала главную опасность на неделе до 11 июня: все, во что верили — рассыпалось

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на неделю с 5 по 11 июня, назвав главную опасность этого периода для всех знаков зодиака. Уже со среды, 7 июня, и до конца недели могут случаться потери смыслов. Возникнет ощущение полной растерянности, тревожности. Так, словно все во что верили прежде — рассыпалось.

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Астролог советует не забывать, что между потерей старого и обретением нового смысла неизбежен период внутренней смуты.

Василиса Володина советует всем сомневающимся отказать от философских поисков, а провести время с тем, что радует. Близкие, хобби, природа, творчество — все, что наполняет процессом, а не результатом.