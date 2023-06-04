Кипящая, оголенный нерв: Володина дала предельно ясный прогноз на неделю с 5 по 11 июня

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на неделю с 5 по 11 июня, дав четкое описание тем событиям, которые ожидаются в этот период.

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Астролог дала понять, что нас ждет взбалмошная, кипящая неделя-оголенный нерв. При этом вполне можно добиться определенного прорыва в делах, особенно до среды, 7 июня. Тех, кто хорошо потрудился в конце апреля и начале мая, ждут осязаемые бонусы: прибыль, рост количества клиентов или подписчиков, озарения и гениальные идеи.

Выходные, суббота и воскресенье — 10 и 11 июня соответственно — особенно хороши для простых дел, обычных радостей, незатейливых бесед, жизни здесь и сейчас.