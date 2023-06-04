Знак, на которого Плутон в июне окажет судьбоносное влияние — перерождение: Володина

Василиса Володина. Фото: кадр из видео, скриншот

Все начиная последних лет, изменившие жизнь этого баловня судьбы, придут к логическому завершению.

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на июнь, дав понять, что Плутон окажет судьбоносное влияние на один знак зодиака — тотальное перерождение ждет тех, кто родился в середине января. Однако пугаться или открещиваться от этих событий не стоит.

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Козерогов ждет возвращение Плутона в их знак. Планета глубинных изменений предлагает до конца, до точки завершить ситуации, в корне изменившие жизнь этого знака зодиака в последние годы.

«Целиком и полностью осознать, что вот он, новый я, и от старого ничего не осталось. Окончательно дальше вы сможете двинуться уже со следующего года. А пока время подводить итоги», - добавила астролог.

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