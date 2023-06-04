Белая полоса до июля 2023 года! Фаворит Венеры, которого ждет карьерный взлет — уже с 5 июня

Астролог Людмила Митрохина поделилась прогнозом на июнь, назвав любимца Венеры. Этот знак зодиака будет идти по белой полосе вплоть до июля. Целых два месяца Овнам сопутствует удача и любовь.

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Июнь и июль для представителей этого созвездия обещают быть страстными и эмоциональными месяцами. Овны должны быть готовы к конфликтам со второй половинкой, но разбушевавшуюся стихию нужно направить в мирное русло — в работу. Только так люди этого знака смогут добиться желаемого карьерного взлета.

По материалам 7days