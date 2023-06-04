Белая полоса до июля 2023 года! Фаворит Венеры, которого ждет карьерный взлет — уже с 5 июня

Гороскоп для знаков зодиака. Фото: Global Look Press

Им будет сопутствовать удача.

Астролог Людмила Митрохина поделилась прогнозом на июнь, назвав любимца Венеры. Этот знак зодиака будет идти по белой полосе вплоть до июля. Целых два месяца Овнам сопутствует удача и любовь.

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Июнь и июль для представителей этого созвездия обещают быть страстными и эмоциональными месяцами. Овны должны быть готовы к конфликтам со второй половинкой, но разбушевавшуюся стихию нужно направить в мирное русло — в работу. Только так люди этого знака смогут добиться желаемого карьерного взлета.

По материалам 7days

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