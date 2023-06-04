Глоба назвала абсолютного властелина июня — прут деньги и любовь: сам обалдеет

Тамара Глоба в своем YouTube-канале назвала знак зодиака, который может рассчитывать на поддержку Вселенной в июне. Этот абсолютный властелин удачи получит щедрый дар — деньги, любовь, авторитетные покровители. Главное — не упустить свой шанс. Первый летний месяц окажется наиболее удачным.

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Для рожденных под знаком Овен июнь — это период, когда придет хорошая возможность внезапных заработков. Деньги будут литься рекой. Возможна прибыль, неожиданные покупки. Месяц станет удачным периодом для работы, общения и главное любви. Овны уделят время личной жизни. Этот знак зодиака может найти свою вторую половинку.