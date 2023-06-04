Володина назвала тех, кого не затронут беды 2023 года — везунчики во всех смыслах

Василиса Володина делилась прогнозом на год Водяного Кролика, дав понять, что решающей во многом должна была стать весна. И связано это было с коридором затмений. Именно в этот период должна была возникнуть развилка и последующий за ней новый путь.

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Также астролог назвала тех, кого обойдут беды и невзгоды 2023 года. Эти счастливчики могут жить спокойно, не переживая о том, как сложится их судьба. Вселенная на их стороне — она окажет им нужную поддержку.

Жить в свое удовольствие будут те, кто родился с 1992 по 1994 год. Как выразилась астролог, они словно спрячутся в «домике», а вот остальным придется побороться за свое эмоциональное спокойствие. Они рискуют попасть в воронку перемен, которые припас Плутон.