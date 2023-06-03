Глоба пророчит этому знаку-любимчику удачу со всех сторон — деньги текут обильным ручьем

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на июнь, назвав знак зодиака, который станет любимчиком Вселенной. Главное, на что нужно обратить внимание — материальный достаток. Деньги будут литься мощным водопадом.

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У Скорпионов на первом месте будут дела семьи, второй половины и детей. Близкие потребуют от них поддержки. В то же время, знакомые окажут протекцию этому знаку зодиака. Благодаря им, дела Скорпионов пойдут в гору.

Наиболее удачное время для поездок — первая и последняя неделя июня.